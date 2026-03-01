«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила полеты в Абу-Даби и Дубай и обратно до официального снятия ограничений на использование гражданскими самолетами воздушного пространства ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с продлением ограничений на воздушное пространство ОАЭ до 12:30 3 марта „Аэрофлот“ отменяет рейсы в/из Абу-Даби и Дубай», — заявили в компании.

В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на другие даты в случае наличия свободных мест или оформить возврат денег. Если ограничения отменят до указанного времени, авиакомпания сразу приступит к выполнению запланированных рейсов.

Ранее стало известно, что на Ближнем Востоке находятся до восьми тысяч россиян после закрытия воздушного пространства после атак Ирана на военные объекты США и Израиля в регионе.