Как минимум три человека погибли при ракетном обстреле ВС Индии Пакистана

Reuters: Индия нанесла ракетные удары по Пакистану, есть погибшие и 12 раненых

Армия Индии нанесла ракетный удар по Пакистану, погиб как минимум три человека и 12 ранены. Об этом сообщило агентство Reuters .

Индийские военные ударили по девяти объектам в Пакистане и пакистанском Кашмире, где планировались удары по Индии. Власти назвали это «Операцией Синдур», инициированной в ответ на теракт в городе Пахалгам 22 апреля. Пакистан тогда отрицал свою причастность к убийствам людей.

В Минобороны Индии заявили, что на пакистанской территории «планировались и направлялись террористические атаки на Индию».

По данным Reuters, в Пакистане в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, включая ребенка, и 12 человек получили ранения. Власти страны закрыли свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

В Минобороны Пакистана уже заявили, что Индия ударила ракетами по двум мечетям. Также называли эту атаку «позорной и трусливой», пообещав дать ответ на эту провокацию.

Пакистанские власти уже закрыли свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

Как сообщил телеканал SAMAA TV со ссылкой на источники, Пакистан уже нанес ответные удары по целям в Индии.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин заявил, что в гипотетическом военном конфликте между Индией и Пакистаном большие шансы на победу у индийской армии.