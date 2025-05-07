Два индийских самолета сбили в небе над Пакистаном

Два самолета Rafale ВВС Индии нарушили воздушное пространство Пакистана. Силы ПВО страны уничтожили их, сообщил телеканал Samaa TV.

«Силы безопасности заявили, что подразделения ПВО Пакистана успешно сбили истребитель ВВС Индии Rafale после того, как он нарушил воздушное пространство Пакистана вблизи района Бахавалпур», — говорится в сюжете.

Обломки сбитого самолета обнаружили на территории Пакистана. На место ЧП направили поисково-спасательные группы. Информации о втором самолете не поступало.

Премьер Шехбаз Шариф заявил, что у страны есть право ответить со всей силой на удары Индии. Также он созвал заседание совета национальной безопасности, сообщил телеканал Geo TV.

Заседание назначили на 10 часов утра (08:00 по московскому времени) в Исламабаде.

Армия Индии нанесла ракетный удар по Пакистану. Жертвами обстрела стали три человека, также сообщалось о 12 раненых. Власти закрыли воздушное пространство страны для всех рейсов на 48 часов.