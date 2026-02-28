Летевшие в Дубай туристы на 12 часов застряли в Пакистане

Авиакомпания S7 направила рейс Новосибирск — Дубай через Пакистан из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Одна из пассажирок по имени Татьяна рассказал 360.ru, что вынужденная остановка затянулась на 12 часов.

«Вылетели сегодня из Новосибирска в 08:25 S7, долетели до середины Ирана, и нас завернули в Пакистан на дозаправку. В итоге сказали, что ОАЭ закрыл воздушное пространство и надо возвращаться в Россию», — рассказала она.

Пассажиров выпустили из самолета через пять с лишним часов после посадки, затем еще шесть часов они провели в зале ожидания. Татьяна сообщила, что время обратного вылета пока неизвестно.

«В аэропорту все хорошо, разместили в зале ожидания, всем хватило места, накормили горячим обедом. Но по вылету назад в Новосибирск пока непонятно. Просто ждем», — сказала женщина.

Авиакомпания S7 не комментировала ситуацию. Власти ОАЭ ввели временные ограничения на полеты в международный аэропорт Дубая (DXB) и Аль-Мактум (DWC) после удара Ирана по американским базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Иордании. По оценкам Ассоциации туроператоров России, в стране могут находиться около 50 тысяч россиян.