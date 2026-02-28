Российские авиакомпании отменили десятки рейсов на Ближний Восток

После закрытия для гражданской авиации воздушного пространства ОАЭ и Саудовской Аравии перевозчики отменили десятки рейсов из России на Ближний Восток. Об этом сообщили в пресс-службах Минтранса и Росавиации .

По данным на 17:00 по московскому времени, из‑за закрытия воздушного пространства российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31. При этом около 80% отмен пришлось на направление между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Российские перевозчики работают с пассажирами, в том числе оформляют возвраты и предлагают варианты перебронирования. Подробную информацию о конкретных рейсах и условиях обслуживания компании оперативно публикуют на своих ресурсах.

Ранее объектом атаки БПЛА стал первый терминал воздушной гавани Кувейта. В результате удара аэропорту нанесли незначительный материальный ущерб, а несколько его сотрудников получили травмы.