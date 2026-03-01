Несколько человек пострадали при ударе иранского БПЛА по аэропорту Дубая

Иранский беспилотник ударил по терминалу международного аэропорта Дубая, пострадали несколько человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

«Предположительно, беспилотник взорвался рядом с одним из терминалов международного аэропорта или ударил по терминалу. Идет эвакуация людей организованно выводят на улицу», — рассказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео после удара иранского дрона по дубайскому аэропорту. В момент атаки люди стояли у стоек регистрации. На кадрах видно, что помещение затянуло дымом, а на полу валялись обрушившиеся металлические и бетонные части здания.

Авторы канала сообщили, что часть пассажиров из аэропорту везут в ближайшие отели, включая пятизвездочный отель Marriot Marquis, где люди стоят в больших очередях на заселение.

Ранее власти ОАЭ призвали жителей Дубая и туристов срочно искать укрытия из-за возможных ракетных атак.