За сутки Telegram заблокировал свыше 100 тысяч групп и каналов

За первый день текущей недели Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. Это рекордное количество с середины месяца, сообщило РИА «Новости» .

В понедельник мессенджер заблокировал 105 491 группу и канал. Это число впервые превысило отметку в 100 тысяч за сутки с 16 апреля, когда было заблокировано 104 437 групп и каналов.

С начала апреля мессенджер запретил более 2,3 миллиона групп и каналов. Среди них 14 357 сообществ, связанных с терроризмом.

В середине марта блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию. Как отмечали власти, спасти мессенджер могут только исполнение законодательства и готовность сотрудничать.

Ранее Федеральная антимонопольная служба пообещала, что до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности людей, разместивших рекламу в Telegram или YouTube.