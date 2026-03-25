ФАС разрешила рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности людей, разместивших рекламу в Telegram или YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы», — заявили в ведомстве.

При этом реклама в Facebook* и Instagram* по-прежнему запрещена, поскольку их деятельность в России запретил суд.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Telegram продолжает нарушать российские законы, хотя и заблокировал по требованию российских властей более 100 тысяч каналов за неделю.

