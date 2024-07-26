YouTube обвинили в нарушении законов и неуважении к России

Роскомнадзор: неуважение к РФ служит основанием для принятия мер против YouTube

Основаниями для принятия мер против YouTube служат как минимум два фактора. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

Речь идет о нарушении законодательства и неуважении к России.

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — добавили в Роскомнадзоре.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил закрыть YouTube «к чертовой матери». По его словам, российские аналоги не развиваются, так как многие публичные личности предпочитают пользоваться американским видеохостингом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал заблокированным на YouTube россиянам не стесняться и переходить на другие ресурсы.

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы видеохостинга на компьютерах. Это не коснется мобильной связи, сообщил сайт kp.ru.