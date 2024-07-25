Россиян предупредили о возможном замедлении работы YouTube к концу недели

Хинштейн: к концу недели скорость YouTube может снизиться до 40%

Скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40% до конца недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«А к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — написал он.

Блокировки YouTube в России пока не ожидается. Однако в стране могут начаться сбои в работе видеохостинга. На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google.

Ранее Роскомнадзор обратился к главе Google Сундару Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube. С 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам.