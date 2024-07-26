«К чертовой матери!» Кадыров предложил радикальное решение проблемы YouTube

YouTube нужно заблокировать на территории России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, его процитировало РИА «Новости» .

«YouTube надо не замедлять! Его надо сегодня закрыть к чертовой матери!» — заявил Кадыров.

Он отметил, что российские сайты аналогичного назначения не развиваются, потому что многие публичные люди предпочитают пользоваться YouTube.

«Если бы сделали так, чтобы они сидели на наших [платформах], то развивалось бы», — подчеркнул глава Чечни.

Он привел в качестве примера Китай.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян, чьи аккаунты на YouTube заблокировали, не стесняться и переходить на другие ресурсы.

IT-юрист Алексей Шаталов в комментарии 360.ru назвал замедление работы видеохостинга вынужденной мерой и отметил, что российские власти не делают ничего, что шло бы вразрез законам.