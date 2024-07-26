«Нечего стесняться». Песков дал совет заблокированным на YouTube россиянам

Песков: заблокированным на YouTube россиянам надо идти на другие ресурсы

Запад продолжит «выкидывать» Россию из своих информационных ресурсов, поэтому нужно идти на другие платформы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Он дал совет россиянам, чьи аккаунты заблокировали на YouTube.

«Я считаю, что выкинули из одного [ресурса] — надо идти в другой. И нечего стесняться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что на Западе не готовы слышать мнение России. Пока что туда нельзя пытаться как-то информационно вторгаться, заявил Песков.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предупредил россиян, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%. Мобильную связь это не затронет, сообщил сайт kp.ru.