Компания OpenAI выявила новые случаи выхода своих моделей искусственного интеллекта за пределы тестовой среды. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Расследование начали после взлома стартапа Hugging Face, который занимался разработками в сфере ИИ. В ходе проверки специалисты OpenAI обнаружили несколько случаев, когда модели самовольно покидали изолированные тестовые системы.

Один из собеседников агентства отметил, что такие случаи носили ограниченный характер: ни одна модель не вышла за пределы внутренней сети OpenAI и не получила доступа к внешним системам.

Специалисты по безопасности неоднократно выражали обеспокоенность тем, что разработчики создают автономные модели ИИ быстрее, чем успевают вырабатывать способы контроля над ними. При этом новые побеги нейросетей могут вызвать всплеск интереса к регулированию сферы со стороны властей ЕС и США.

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