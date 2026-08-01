Администрация Google Earth отключила ИИ-инструмент Nano Banana из-за фейков

Компания Google отключила функцию искусственного интеллекта Nano Banana в сервисе Google Earth. Об этом сообщила газета The Washington Post .

ИИ-инструмент убрали через несколько часов после его запуска. Nano Banana давала любому пользователю возможность генерировать нейросетевые изображения и накладывать их на спутниковые карты реального мира.

В результате на картах Google Earth появились врезающиеся в небоскреб на Манхэттене самолеты, ядерные объекты в Иране, разрушенная Эйфелева башня в Париже, танки на улицах Киева и воронка от бомбы у монумента в Вашингтоне.

Специалист по подделкам и манипуляциям с помощью ИИ Генри Айдер отметил, что новый инструментал в Google Earth рискует способствовать подрыву общественного доверия к изображениям.

Он назвал это явление «сомнением по умолчанию, когда это политически выгодно».

Ранее ведущие ИИ-модели Claude взломали системы трех организаций. Это произошло во время тестирования на кибербезопасность.