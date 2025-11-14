В России расширили белый список интернет-ресурсов

Белый список сервисов, которые останутся доступными во время ограничений мобильного интернета, пополнился. В него вошли сайты госорганов, «Почты России», Альфа-банка и некоторых СМИ, сообщила пресс-служба Минцифры.

На втором этапе в белый список добавили сайты Госдумы, Генпрокуратуры, федеральных министерств и региональных правительств. При отключении мобильного интернета по соображениям безопасности продолжат работать ресурсы «Почты России», Альфа-банка, РЖД, карты «2Гис», такси «Максим», системы маркировки «Честный знак», сайта о погоде Gismeteo и туристического «Туту.ру».

Из СМИ в список исключений добавили сайты «Комсомольской правды», РБК, РИА «Новости», «Газета.ру» и Lenta.ru. Также останется работающим Rambler. Операторы мобильной связи, по информации Минцифры, уже изменили настройки.

«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Он будет пополняться», — сообщила пресс-служба министерства.

На первом этапе в белый список включили мессенджер Max, маркетплейсы, «Госуслуги», «Яндекс», «Авито» и операторов связи. IT-эксперт Герман Клименко назвал их платформами на аварийный случай.