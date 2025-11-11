Петербуржцы начали массово жаловаться на мобильный интернет

Жители Петербурга массово жалуются на пропажу мобильного интернета. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Сообщения о нарушениях в работе поступают от абонентов со всего города от разных операторов. Пользователи отмечают, что работают только те порталы и приложения, которые есть в так называемом «белом списке».

«Мобильная связь на Васильевском острове: доступ в интернет по белым спискам», — заявил один из очевидцев.

На Васильевском острове не получается с помощью мобильного интернета зайти на разные новостные сайты, Google и Telegram. При этом с «Яндекс» проблем не возникло.

«Никаких предупреждений об опасности БПЛА тоже нет. Что происходит на этот раз?», — спросил один из петербуржцев.

Некоторые пользователи заявили, что получили сообщение от оператора о возможных перебоях с интернетом.

Ранее с большими сбоями в работе Telegram столкнулись жители комплексов от застройщика ПИК. По данным журналистов, ограничения ввел интернет-провайдер Lovit.