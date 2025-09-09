IT-эксперт Клименко рассказал, что в «белый список» попадут сайты на аварийный случай
В эфире радиостанции Sputnik IT-эксперт Герман Клименко прокомментировал появление «белого списка» сайтов при ограничениях мобильного интернета.
Как пояснил специалист, в соответствующий перечень включат ресурсы, в которых российское правительство абсолютно уверено. Речь идет о платформах на аварийный случай.
«В аварийном случае, условно говоря, в доме будет холодная вода. Горячей воды не будет, но холодная будет точно», — привел пример Клименко.
По его словам, содержимое списков может меняться в зависимости от региона. Так, в Москве востребованы местные «Госуслуги» — mos.ru.