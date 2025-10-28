Региональные сервисы включат в перечень «белых сайтов»

Минцифры России готовит перечень «белых сайтов», которые будут работать не смотря на ограничение мобильной связи. В список попадут и региональные сервисы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на прямой линии, трансляцию которой вели в соцсетях.

«Сейчас в Минцифры готовят так называемый перечень „белых сайтов“, то есть сервисов, которые будут работать даже в условиях ограничения мобильной связи», — уточнил Моор.

Он обратил внимание, что Тюменская область, как и другие регионы, уже заявила свои важные региональные сервисы.

Моор добавил, что в списке соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАХ, госуслуги, сайт правительства и администрации президента.

Ранее Роскомнадзор объяснил сбои WhatsApp и Telegram на юге России.