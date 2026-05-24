В России перестала работать одна из пяти популярнейших нейросетей

Роскомнадзор сообщил, что не получал уведомлений о блокировке нейросети DeepSeek

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе китайской ИИ-платформы DeepSeek из-за возможной блокировки. В пресс-службе Роскомнадзора опровергли введение ограничений.

О проблемах в работе нейросети сообщил телеграм-канал «Код Дурова». DeepSeek перестал запускаться на территории России без VPN.

Проверка соединения с сайтом с использованием специальной утилиты показала, что произошел обрыв на этапе TLS, характерный для блокировки надзорными органами.

Однако Роскомнадзор опроверг версию об ограничениях в отношении DeepSeek. Нейросеть не попадала в поле зрения российских властей.

«Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek», — заявили представители ведомства.

До этого сбоя DeepSeek оставалась последней нейросетью из мировой пятерки, работавшей в России. Ее создала одноименная китайская компания из Ханчжоу для генерации и анализа текста, решения логических задач и программирования.

Ранее появились слухи о запрете VPN в России. В Госдуме эту информацию опровергли, заявив лишь о точечных блокировках.