Использование VPN-сервисов в России не грозит ответственностью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Пресс-секретарь президента добавил, что не располагает информацией о планах блокировки VPN.

«Нет, вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено», — подчеркнул он.

Песков рекомендовал направлять вопросы такого рода Роскомнадзору и Минсвязи.

Ранее первый зампредседателя парламентского комитета по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме не поднималась тема полного запрета VPN-сервисов. По его словам, парламентарии не обсуждали возможность введения административной ответственности за использование этой технологии.

Горелкин назвал жесткие меры неэффективными и выразил мнение, что штрафовать за VPN-сервисы нужно только в том случае, если с помощью них совершается преступление.