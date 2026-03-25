В Госдуме опровергли полный запрет VPN

Полный запрет VPN в России не обсуждается. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью ТАСС .

По словам депутата, VPN — важный инструмент в корпоративном секторе для защиты данных и туннелирования трафика.

«Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — подчеркнул он.

При этом Роскомнадзор продолжит точечно блокировать сервисы, которые нарушают российское законодательство и дают доступ к деструктивному контенту.

Горелкин также не видит необходимости в разработке государственного VPN для россиян за рубежом — в недружественных странах его быстро заблокируют. Вопрос доступа к отечественным сервисам из-за границы, по его словам, решается и существующими средствами.

В феврале в Сети появились слухи о введении штрафов за использование VPN, но Горелкин опроверг эту информацию.