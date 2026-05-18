В России началось проектирование первых трех модулей орбитальной станции

Глава Роскосмоса Баканов сообщил о разработке 3 модулей РОС на российском ПО

Началась разработка узлового, научно-экспериментального и шлюзового модулей для орбитальной станции с применением отечественных технологий. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил об этом в интервью информационной службе «Вести» .

«Мы первыми тремя решили спроектировать узловой модуль новой российской орбитальной станции, научно-экспериментальный модуль и шлюзовой модуль. Дальше мы еще на 15 предприятиях это решение будем реализовывать», — сказал он.

Сначала модули, по словам Баканова, спроектируют в цифровом виде, затем введут в производство. При этом разработчики используют отечественные программные решения. Их цель заключается в том, чтобы обеспечить полную связность систем орбитальной станции, которую выведут на орбиту российские ракеты.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил, что при строительстве российской орбитальной станции можно использовать некоторые модули МКС. О сроках реализации проекта рассказал журналистам космонавт Олег Кононенко.