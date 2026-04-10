Космонавт Кононенко сообщил, что Россия приступит к созданию орбитальной станции в конце десятилетия

По словам летчика-космонавта, запуск первых двух модулей ожидается в конце текущего десятилетия. «Есть конкретные графики создания российской орбитальной станции, они подписаны руководством госкорпорации. Они не в такой отдаленной перспективе», — подчеркнул он.

Кононенко пояснил, что отечественная станция будет строиться на основе российского сегмента Международной космической станции. После решения о сведении МКС с орбиты модули отстыкуют и оставят на той же орбите.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что российская орбитальная станция станет первой в мире платформой-дроном, обслуживаемой роботами. В Роскосмосе также заявили о намерении использовать технологии искусственного интеллекта для функционирования станции.