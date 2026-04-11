Роскосмос обсудит резервирование безопасности на РОС с партнерами

Баканов: Роскосмос обсуждает с партнерами резервирование безопасности на РОС

Роскосмос начал переговоры с партнерами по Международной космической станции по системам резервирования безопасности на будущей Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Баканов.

Он напомнил, что на МКС, помимо России, также присутствуют США, Евросоюз, Канада и Япония, это межгосударственная конструкция.

«Она говорит о том, что важно друг друга поддержать и зарезервировать с точки зрения безопасности. Мы создаем суверенную Российскую орбитальную станцию. По системам резервирования ведем переговоры», — отметил Баканов.

Космонавт Олег Кононенко отмечал, что запуск первых двух модулей РОС вероятен в конце текущего десятилетия. Станцию построят на основе отстыкованных от МКС российских сегментов.

В Роскосмосе заявляли о планах использовать технологии искусственного интеллекта для корректного функционирования станции.