Ученый Эйсмонт сообщил, что Россия сможет использовать модули МКС для строительства новой станции

После завершения работы МКС Россия сможет использовать некоторые ее модули для создания новой орбитальной станции, например, модуль «Наука». Об этом ОТР сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Эйсмонт отметил, что строительство Российской орбитальной станции (РОС) будет похоже на развитие МКС. Сначала появится транспортно-энергетический модуль, а затем станция начнет расширяться. Специалист также добавил, что модулям «Заря» и «Звезда», скорее всего, придется уйти на покой — их, вероятно, утопят в океане вместе с некоторыми другими модулями, хотя решение еще не принято.

Инженер Александр Железняков считает, что Россия пока заинтересована в продлении работы МКС. Продлить сроки эксплуатации станции возможно.