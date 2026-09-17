Россиянам рассказали, как найти скрытую камеру обычным смартфоном

IT-специалист Ситнов: скрытую камеру в квартире можно найти при помощи смартфона

Обнаружить скрытую камеру в квартире можно при помощи обычного смартфона. Об этом 360.ru рассказал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

Действовать придется в темноте: поскольку камеры обычно оснащают инфракрасным освещением, благодаря телефону их получится вычислить.

«Попробуйте проверить комнату ночью без света. Камера с ночным зрением себя выдаст», — сказал он.

Ситнов добавил, что инфракрасный свет через камеру смартфона удастся запечатлеть с любого пульта дистанционного управления.

Законна ли установка скрытых камер в съемных квартирах и что делать, если вы все-таки обнаружили системы видеонаблюдения, — читайте в нашей статье.