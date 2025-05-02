Гуманоидный робот во время тестирований напал на инженера в Китае

В Китае во время тестрирования гуманоидный робот Unitree H1 неожиданно начал вести себя агрессивно и напал на инженера. Видео с инцидентом появилось в Сети.

На записи видно, как робот, подвешенный на крюке, резко начал махать руками, как будто пытаясь ударить человека. Из-за хаотичных движений упал компьютер, через который его контролировали, но даже после этого робот продолжал двигаться. Остановить его удалось только после отключения питания.

Пользователи соцсетей шутят, что робот «отомстил» за плохое обращение. Эксперты считают, что машина, вероятно, пыталась восстановить равновесие — сработала система автокоррекции.

Ранее инженер Владимир Белый заявил, что компания «Яндекс» способна разработать человекоподобного робота в течение десяти лет и стать первопроходцем в создании универсальной операционной системы для таких устройств.