В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

Депутат Свинцов: о судьбе Telegram в России можно не волноваться

Администрация Telegram охотно сотрудничает с властями, поэтому вероятность блокировки этого мессенджера в России невелика. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил об этом ТАСС .

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал он.

Telegram создавался в 2013 году как более защищенная от утечек конфиденциальных данных альтернатива другим платформам. За 10 лет он стал вторым по популярности мессенджером в мире.

В 2024 году одного из основателей, Павла Дурова, арестовали во Франции по нескольким обвинением, в том числе за нежелание сотрудничать с властями. Он упрекнул Елисейский дворец в попытке ввести цензуру, чтобы повысить рейтинг президента Эммануэля Макрона.

Ранее председатель комитета по информполитике Сергей Боярский исключил блокировку Telegram в ближайшее время. По его мнению, это может произойти только после перехода на MAX.