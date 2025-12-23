Стало известно, когда в России заблокируют Telegram

Мессенджер Telegram не будут блокировать в России до тех пор, пока крупные каналы не переедут в MAX. Об этом заявил председатель комитета по информполитике Сергей Боярский, его процитировало RT. .

Он обратил внимание, что в Telegram есть огромное количество каналов, которые имеют большую аудиторию и освещают правильную повестку.

«И конечно, в них вложены и силы, и средства, и взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно», — добавил парламентарий.

Ранее в России сильно замедлилась работа платформы WhatsApp*. Скорость мессенджера упала на 70-80%, число жалоб резко увеличилось с 22 декабря. Пользователи указали на сбои с отправкой сообщений, а также на некорректную работу мобильного приложения и сайта.

Роскомнадзор сообщил, что платформа продолжает нарушать законодательство, и пригрозил полной блокировкой.