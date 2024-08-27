«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Вслед за Францией претензии к Telegram предъявила Индия. Обвинения почти те же, что у французов: отсутствие взаимодействия с властями, существование мошенников и педофилов. Могут ли страны заблокировать мессенджер Павла Дурова и что будет, если его удалят App Store и Google Play, разбирался 360.ru.

Власти Индии проверяют Telegram Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью начал расследовать дело Telegram. Мотивируют это тем, что в последние годы платформы некоторых социальных сетей превратились в рассадник вымогательства и азартных игр, написал сайт Moneycontrol. Хотя мошенники выманивают у индусов миллиарды рупий не только в Telegram, власти решили начать именно с этого мессенджера. Часть политиков требует усиления контроля, а часть ратует за полный запрет сервиса. Тем более что у компании нет официального представительства в Индии. Между тем сотрудники Telegram утверждают, что соблюдают законодательство. Прошлой осенью Министерство электроники и информационных технологий Индии уже требовало от мессенджера удалить со своей платформы материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми.

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Могут ли заблокировать Telegram Заблокировать Telegram, в принципе, возможно, но это крайне непростая задача, заявил 360.ru IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. Он напомнил, что в России подобные попытки в свое время не увенчались успехом.

Частично потому, что Telegram эффективно использовал методы обхода блокировок. С тех пор эти технологии продолжают развиваться, поэтому заявления о том, чтобы полностью заблокировать мессенджер в любой стране, выглядят скорее как пиар-акция. Андрей Масалович

После ареста Дурова его мессенджер по частоте скачиваний взлетел с 18-го на восьмое место в рейтинге лучших приложений США. Во Франции Telegram уже третий по популярности и на первом месте в категории «Социальные сети» в App Store. «Удаление Telegram из App Store и Google Play, естественно, нанесет серьезный удар по его популярности, ведь люди скачивают приложения именно через эти магазины. Однако даже в этом случае Telegram по-прежнему можно будет загрузить с официального сайта мессенджера. Все будет зависеть от активности пользователей», — отметил Масалович.

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Telegram хотят контролировать В случае Запада детище Павла Дурова и его команды оказалось заложником геополитической игры, которую ведут Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, уверен председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Им нужен контроль над социальными сетями и мессенджерами. «Мы помним, как их использовали при подготовке „цветных революций“ и для влияния на информационное пространство отдельно взятых стран. Ведь цифровизация Западу нужна исключительно как инструмент мягкой политической силы», — напомнил Самонкин.

На Западе считают, что независимые площадки вроде TikTok, Telegram или других проектов должны быть полностью подконтрольны либо не существовать вовсе. Поэтому над Дуровым сгустились достаточно серьезные тучи, предупредил политолог.

Мне кажется, в будущем Telegram за границей будет абсолютно цензурирован. Страны многополярного мироустройства будут его блокировать из опасения, что Дуров передал ключи западным спецслужбам под давлением Франции. А если Telegram останется независим, он не будет обслуживаться со стороны Google. Юрий Самонкин

Дурова ждет судьба Ассанжа и Бута Если бы Франция попыталась блокировать Telegram, это было бы окончательным доказательством, что в Евросоюзе нет свободы слова, отметил Самонкин. К тому же во французском обществе сейчас бушуют антиправительственные настроения после скандальной Олимпиады. И блокировка альтернативных СМИ может усугубить ситуацию. «Поэтому легче оказать на Россию давление путем задержания Дурова и создания какого-то прецедента шантажа — так гораздо дешевле. Плюс возможность получить доступ к ключам Telegram для контроля», — пояснил политолог.

По его мнению, мессенджер вполне могут удалить из App Store и Google Play, так как он не подчиняется Западу. А европейские сателлиты США пытаются полностью взять Telegram под контроль и задавить свободу слова.

Вспомните дела Джулиана Ассанжа, Виктора Бута, над которыми издевалось американское правосудие, предъявляя липовые обвинения, вплоть до шпионажа и связи с международным терроризмом. Примерно то же самое сейчас будут крутить против Дурова во Франции. Юрий Самонкин

Преследование основателя Telegram — очевидный политический заказ, который выгоден Соединенным Штатам Америки в первую очередь для того, чтобы в очередной раз больно уколоть Россию, подытожил Самонкин.