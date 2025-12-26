В соцсетях поддержали заявление основателя Telegram о «цифровом ГУЛАГе» в Европе

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с жестким разоблачением политики Елисейского дворца, заявив о создании в Евросоюзе системы тотальной слежки. Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X .

По словам Дурова, Эммануэль Макрон, пытаясь спасти свои катастрофически низкие рейтинги, намерен заставить замолчать критиков режима. Инструментами для этого стали европейский закон о цифровых услугах (DSA) и система контроля чатов (Chat Control).

Бизнесмен подчеркнул, что за цензурой в ЕС стоят близкие союзники французского президента, которые фактически превращают регион в «цифровой ГУЛАГ».

Заявление Дурова вызвало бурю негодования среди западных пользователей, которые не поскупились на резкие оценки в адрес французского лидера.

Так, пользователь с ником Anna Amirica отметила: «Мы видим, что их планы рушатся, и дни их пребывания у власти сочтены. Люди должны проголосовать против них!».

Комментатор под именем Semarkgl иронично описал политическую трансформацию Франции: «Путь Макрона от "свободы, равенства, братства" к принципам "доноси, удаляй, подчиняйся" — это чертовски сильная сюжетная арка».

Многие пользователи выразили личную благодарность основателю мессенджера.

«Слава Богу за таких людей, как ты, Павел. Пусть твоя борьба за свободу слова и конфиденциальность будет потрясающим опытом. Мы ценим твою готовность сражаться за все человечество», — резюмировал пользователь Pupitoto.

Экспертное сообщество в Сети также видит в происходящем долгосрочную угрозу. Пользователь Balazs Csekö уверен, что ограничениями в сети дело не ограничится: «Третьим столпом цифрового ГУЛАГа станет цифровой евро (CBDC)»

Комментатор по имени Kris добавил, что преследование лидеров мнений имеет далеко идущие последствия: «Санкции против ключевых фигур сигнализируют о геополитической напряженности, влияющей на соблюдение правил цифровой политики и соблюдение требований трансграничных платформ».

