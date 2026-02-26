В Госдуме предложили запретить ИИ представляться людьми

В Госдуме хотят запретить голосовым роботам представляться людьми и маркировать звонки, чтобы абоненты понимали, что общаются с искусственным интеллектом. Инициативу прокомментировал в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Искусственный интеллект сейчас достаточно продвинутый, и многие абоненты, например пенсионеры, не могут понять, что это робот, а не живой человек. Это создает дискомфорт, люди ошибаются. В наш цифровой век это правильное решение», — считает Дворянский.

По его словам, технически маркировку реализовать несложно — либо голосовым предупреждением, добавив в начале вызова фразу «с вами говорит электронный аналог человека», либо пометкой на экране. Инструменты для мониторинга и контроля таких звонков уже существуют.

Инициатива также предполагает запрет на создание у абонента впечатления, что он беседует с живым оператором. Кто именно будет контролировать соблюдение требований, пока не определили. Законопроект находится на стадии обсуждения.

Мошенники стали активно использовать искусственный интеллект в своих схемах. Так, например, клиенты салонов красоты начали обманывать мастеров поддельными чеками об оплате, сгенерированными ИИ.