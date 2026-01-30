Клиенты бьюти-салонов стали обманывать мастеров с помощью ИИ

Некоторые посетители российских салонов красоты стали использовать созданные при помощи ИИ фальшивые чеки для оплаты услуг. Владелец сети салонов Дмитрий Лавров рассказал 360.ru, что такая уловка среди его коллег встречается минимум несколько раз в месяц.

«Это старая уловка, ничего нового в ней нет. Бывает, что пишут администратору под видом собственника салона и просят перевести деньги из кассы. Если работать по переводам, возможность обмануть есть. Представляете, насколько надо быть безалаберным, чтобы не посмотреть, пришли ли деньги на самом деле», — пояснил он.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов добавил, что такой хитрый прием ушлые клиенты применяют в основном в небольших салонах, где владельцы сами намекают на оплату переводом, а не через платежный терминал.

«В этом случае клиент вбивает данные получателя и показывает сгенерированный скриншот, вот и вся схема. Есть огромное количество приложений, где можно сгенерировать такие картинки. Трудоемкость не слишком высока, поэтому можно переделывать обычными графическими редакторами в смартфоне», — отметил аналитик.

Ульянов посоветовал владельцам салонов отказаться от таких нестандартных способов оплаты и использовать кассовый терминал для оплаты банковской картой или QR-кодом.

Ранее мошенники стали обманывать жертв с помощью ИИ по схеме «Забой свиней».