Эксперт по общественным проектам Журавский: развитие ИИ может привести к исчезновению ряда профессий

Замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский указал на вопросы этического характера, возникающие при развитии ИИ. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, продвижение в данном направлении может привести к исчезновению некоторых профессий.

«Что делать с молодыми актерами, которые будут вытеснены образами великих и, безусловно, неподражаемых, но копируемых и возобновляемых дипфейком?» — высказался Журавский.

Он также отметил, что в дальнейшем мировые IT-компании начнут конкурировать за право первыми создать суперинтеллект. Данный шаг приведет к новым проблемам. Так, тема безопасности человечества станет актуальной мировой повесткой, считает специалист.