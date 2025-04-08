SSJ-100 с двигателями ПД-8 превысил максимальную высоту
Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 в ходе испытаний превысил высоту 11 километров. Об этом в Telegram-канале сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.
В ОАК отметили, что время полета составило три часа 13 минут. За этот период самолет достиг максимальной высоты полета — 11 300 метров.
В ходе испытаний специалисты проверили газодинамическую устойчивость двигателей и выполнили расходные площадки на крейсерском эшелоне.
«Двигатели ПД-8 показали устойчивую работу на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы», — добавили в корпорации.
В середине марта опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Он пробыл в небе 40 минут, развивая скорость до 500 километров в час.
Также сообщалось, что Росавиация выдала сертификат на серийное производство самолетов МС-21.