Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

Опытный образец самолета Superjet впервые совершил полет с импортозамещенными двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Самолет находился в воздухе около 40 минут и достиг скорости 500 километров в час, отечественные двигатели продемонстрировали стабильную работу. По данным пресс-службы, специалисты провели оценку газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах.

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что корпорация реализовала проект в очень сжатые сроки.

«Двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это „сердце“ самолета. Впереди еще много работы и много полетов», — добавил он.

Ранее глава Минпромторга России Антона Алиханов отметил, что первые полеты самолетов МС-21 и SJ-100 пройдут в первом полугодии 2025 года. После этого состоятся сертифицированные летные испытания.