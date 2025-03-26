Росавиация одобрила серийное производство самолета МС-21

Росавиация выдала ПАО «Яковлев» сертификат на серийное производство самолетов МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«„Яковлев“ получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11», — подчеркнули там.

В начале марта министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что первые полеты МС-21 и импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 состоятся в первом полугодии 2025 года.

Затем планируются сертифицированные летные испытания, а серийное производство начнется в следующем году.

Через две недели Superjet с российскими двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух. Он провел в небе 40 минут, развив скорость до 500 километров в час. Двигатели работали стабильно.