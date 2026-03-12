Белые списки предложили дополнить кикшерингом и другими сервисами

Депутат Свинцов предложил внести кикшеринг и другие сервисы в белые списки

В белые списки нужно внести сервисы, которые россияне используют ежедневно: кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал 360.ru, что их работа нарушается из-за проблем с сим-картами.

«Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно. Сейчас только что с трибуны сказали о том, что почта даже не работает», — отметил он.

Свинцов предложил создать на сайте Минцифры отдельный сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан, чтобы учесть все системы, зависимые от сотовой связи и Wi-Fi.

По словам депутата, технически проблему решить можно: у каждой сим-карты есть идентификатор, который реально привязать к конкретному устройству — шлагбауму, кассовому аппарату или точке Wi-Fi — и к его владельцу.

«Оператор это все агрегирует и подает в Минцифры. Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в белый список не попали», — пояснил парламентарий.

Ранее россияне массово жаловались на сбои в работе различных сервисов. В Москве уже несколько дней наблюдают проблемы с интернет-соединением.