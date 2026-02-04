Минцифры пополнило белый список сайтами доставки и банков

В белый список добавили сайты службы доставки, банки и другие сервисы. Полный список опубликовала пресс-служба Минцифры.

Белый список — это реестр сайтов, которые остаются доступными в период ограничения работы мобильного интернета. В новом перечне службы доставки «Купер», «Самокат», СДЭК, маркетплейс «Мегамаркет». Также Минцифры добавило банки ВТБ и ПСБ, сеть ресторанов «Бургер Кинг».

В расширенный список вошло несколько сервисов ФНС для налогоплательщиков и госсистема ЖКХ. Также в новый реестр включили онлайн-кассы «Эвотор», несколько СМИ, в том числе сайты медиахолдинга ВГТРК, издания «Коммерсант» и «Парламентская газета».

Ранее ФСБ запретила вносить в белый список сервисы банков, которые не установили системы хранения переписки клиентов. В перечне пока нет приложений «Сбера», Т-Банка и Газпромбанка.