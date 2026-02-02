ФСБ запретила включать в белый список приложения некоторых банков

ФСБ запретила вносить в белый список сервисы банков, которые не установили системы хранения переписки клиентов. Об этом сообщил РБК .

В белый список входят сайты и сервисы, которые остаются доступными во время ограничения работы мобильного интернета. Пользователи пожаловались, что в перечне не оказалось приложений «Сбера», Т-Банка и Газпромбанка. По информации издания, эти финансовые организации не установили систему оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее Минцифры расширило белый список сайтов и платформ. В него включили сайты «Итоги года с Владимиром Путиным», Совета Федерации, МВД, МЧС, организации «Движение первых», авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», Московской биржи, портала для вакансий и поиска работы HeadHunter.

В реестр также внесли приложения ряда российских торговых сетей, СМИ, ресторанов, портала «Росатом — сеть зарядных станций», транспортной компании «Деловые линии» и интернет-ресурса «Объясняем РФ.