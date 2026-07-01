RuStore решил проблему с недоступностью «Госуслуг» при отъезде из России

RuStore открыл доступ к российским сервисам за рубежом

Россияне смогут пользоваться «Госуслугами» за рубежом. Магазин приложений RuStore запустил раздел «Коннект» с доступом к отечественным сервисам с территории других стран. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Туристы пожаловались на проблемы в работе российских сервисов через зарубежный Wi-Fi. Для решения проблемы RuStore выпустил опцию «Коннект» внутри магазина приложений в разделе «Мое».

Она позволила при защищенном соединении без скачивания стороннего софта пользоваться привычными сервисами. Например, мобильными приложениями российских банков, маркетплейсами и «Госуслугами».

«Коннект» работает только за рубежом. Для того, чтобы воспользоваться им, нужно обновить RuStore до последней версии.

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