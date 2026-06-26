В МТС заявили, что смартфоны плохо работают при температуре выше 35 градусов

Смартфоны могут давать сбои в сильную жару, особенно если температура поднялась выше 35 градусов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Оптимальная температура эксплуатации современных смартфонов обычно находится в диапазоне от 0 до 35 градусов», — сказала она.

По ее словам, если гаджет долго лежит на солнце или в сильно прогретом месте, например, в салоне машины, нагрев внутренних деталей может превысить безопасные пределы.

В жару смартфон греется не только от внешнего воздуха, но и в процессе работы: экран, процессор, аккумулятор и другие детали выделяют тепло, а зной мешает устройству его отводить.

В современных гаджетах есть система теплового контроля. Когда температура достигает критической отметки, телефон может снизить производительность процессора.

Ранее профессор Алексей Юрасов заявил, что устройства с литий-ионными аккумуляторами наиболее чувствительны к жаре.