Россиянам объяснили, как избежать заражения гаджета шпионским софтом

Эксперт по кибербезопасности Курочкин: iPhone почти недоступен для шпионского ПО

В Народном фронте рассказали, что мошенники все чаще стали устанавливать втайне от пользователей шпионский софт на гаджеты. Насколько эта угроза реальна, в беседе с 360.ru объяснил специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По словам специалиста, на iPhone и другой продукции с операционной системой iOS подобное практически невозможно.

«iOS проверяет все доступы к каждой программе, которую вы публикуете. И вы должны обосновать, для чего вам этот доступ нужен», — подчеркнул Курочкин.

Что касается Android, продолжил эксперт, к нему получить доступ там намного проще. Однако обезопасить себя могут и владельцы гаджетов с этой операционной системой. Для этого им необходимо скачивать приложения с авторизованных площадок — Google Play или RuStore — и внимательно изучать, к чему они требуют доступ.

«То есть, допустим, если вы установили себе тетрис, то ему точно не нужен доступ к контактам, или к камере, или к записи экрана. Поэтому вы не должны разрешать, и вас это должно насторожить», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее ТАСС рассказал о схеме обмана через Telegram, по которой мошенники пытаются взломать iPhone и iPad.