Российские специалисты создадут лунную электростанцию на базе атомных технологий

В России создадут двигатель-буксир для доставки тяжелых грузов в дальний космос и лунную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Работы ведутся совместно специалистами Росатома и Роскосмоса. Гендиректор последнего Дмитрий Баканов на Российском космическом форуме сообщил о двух крупных проектах: лунной электростанции на базе атомных технологий и двигателе-буксире для доставки тяжелых грузов в дальний космос.

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал на полях форума о еще одной разработке в рамках федерального проекта по термоядерным технологиям. Пресс-служба корпорации сообщила, что проект реализуется с учеными Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

«Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного плазменного двигателя с удельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями», — сказал он.

Лабораторные испытания двигателя подходят к концу. По оценкам Лихачева, его активное применение начнется в следующем десятилетии.

Ранее корпорация «Энергия» объявила о разработке новой орбитальной станции. Ее выведут в космос к 2034 году.