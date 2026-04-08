Российскую орбитальную станцию развернут к 2034 году

Российскую орбитальную станцию могут развернуть в полной конфигурации к 2034 году. Об этом на форуме Роскосмоса «Команда будущего» сообщил заместитель генконструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», конструктор станции Владимир Кожевников.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что модули отечественной космической станции начнут выводить на орбиту с 2027 года вместо МКС. Он выразил надежду, что Россия в будущем найдет место в технологических трендах, связанных с космонавтикой.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко допускал, что в течение 50 лет Россия сможет отправить экспедицию на Марс и долететь до пояса астероидов.

Также стало известно, что запуск трех космических аппаратов серии «Луна» перенесли на 2030-е годы.