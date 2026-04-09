В России завершили испытания плазменного двигателя для космических ракет

Росатом провел испытания плазменного ракетного двигателя для космоса — с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на выступлении в национальном центре «Россия», его слова привело РИА «Новости» .

«Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», — подчеркнул он.

Планируется, что создание такого двигателя позволит организовывать межпланетные перелеты и обмены грузами между Землей и Луной.

Ранее Лихачев рассказал, что к середине 2030-х годов на Луне планируют создать небольшую атомную электростанцию. В этом проекте Росатому помогают Роскосмос и Курчатовский институт. Ее мощность составит до пяти киловатт, а срок службы — около 10 лет.