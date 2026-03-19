Лихачев рассказал об атомной станции, которую создадут на Луне

Лихачев: к середине 2030-х годов на Луну доставят АЭС мощностью не менее 5 кВт

Атомная электростанция, которую планируют создать на Луне, должна вырабатывать не менее пяти киловатт и работать до 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая на семинаре «Электроэнергетика — основа развития страны» в Минэнерго России.

«К середине 2030-х годов эта станция не менее пяти киловатт мощностью с работой до 10 лет должна быть на Луне создана», — процитировало его РИА «Новости».

Росатом вместе с Курчатовским институтом и Роскосмосом разрабатывают концепцию будущей атомной станции на Луне.

Ядерную энергоустановку планируют собрать на Луне в период с 2033 по 2035 год. Как сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин, на спутник Земли отправят три лунные электростанции. Они будут служить источниками энергии для будущих проектов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что срок безопасного пребывания человека на Луне благодаря современным технологиям составляет несколько недель. О полетах в дальний космос пока остается только мечтать. Уровень задач и технологических проблем в этой области слишком высок.