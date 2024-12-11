Путин спрогнозировал появление превосходящего человека сильного ИИ

Благодаря развитию технологий ученые смогут создать в будущем так называемый сильный искусственный интеллект, который превзойдет человека в ключевых видах деятельности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает сайт Кремля.

Он отметил, что предпосылкой для появления сильного ИИ станет развитие способности к рассуждению.

«Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта», — подчеркнул глава государства.

Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Также российский лидер осмотрел выставку, посвященную новым технологиям. На пленарном заседании конференции он объяснил, что Россия должна в будущем стать лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни.