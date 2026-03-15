Roblox отправили в суд за ЛГБТ-пропаганду

Компании Roblox Corporation грозит в России многомиллионный штраф за ЛГБТ-пропаганду*. Суд в Москве рассмотрит два административных протокола по этому обвинению, сообщило РИА «Новости» .

Заседание суда пройдет 16 марта. На Roblox Corporation составили два протокола по статье «Пропаганда среди несовершеннолетних ЛГБТ*-отношений с применением средств массовой информации или сети „Интернет“». Компании грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей либо приостановка деятельности на полгода, по три месяца за каждое нарушение.

Ранее Роскомнадзор заблокировал онлайн-платформу Roblox за многочисленные нарушения законодательства. В ней распространялись запрещенные материалы и планировались нападения. Владельцев игры преследовали не только в России, претензии к ним возникли также у властей Нидерландов.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.