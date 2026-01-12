Роскомнадзор огласил позицию по разблокировке Roblox

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox

В настоящее время Роскомнадзор не находит достаточных оснований для разблокировки игры Roblox в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время оснований для разблокировки Roblox нет», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox из-за зафиксированных фактов неоднократного и массового распространения материалов с оправданием террористической и экстремистской деятельности, пропаганды ЛГБТ*-тематики и призывов к совершению противоправных действий насильственного характера.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что получила порядка 60 тысяч жалоб на блокировку игрового сервиса Roblox. По ее словам, после ограничений дети начнут использовать методы обхода или переходить на другие ресурсы.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.